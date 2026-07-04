Вдова Левкина сообщила о победе дочери в международном конкурсе в Грузии

В Грузии завершился международный вокальный конкурс Wonderland. Победительницей в возрастной категории 11-13 лет стала 13-летняя дочь покойного экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина, сообщает The Voice со ссылкой на вдову певца и мать девочки Марусю.

Отмечается, что ребенок исполнил легендарный хит американской певицы Глории Гейнер I Will Survive. Номер дочери артиста покорил жюри и зрителей, и она заняла первое место.

Маруся Левкина поделилась радостью в социальных сетях. Она поблагодарила художественного руководителя театра «Непоседы» Елену Пинджоян и педагогов Радиану Задума и Ольгу Дворянцеву за подготовку дочки. К поздравлениям присоединились актрисы Теона Дольникова и Леся Ярославская.

Вдова артиста рассказала, что вместе с дочерью приехали в Грузию за несколько дней до конкурса. Там они успели осмотреть достопримечательности и попробовать местную кухню.

Левкин ушел из жизни в 2024 году в возрасте 57 лет. Он долго боролся с раком лимфатической системы и лейкозом. У него также осталась дочь от первого брака.

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