Дерево на памятнике: в Голицыно очистили крышу исторического вокзала от нежелательной растительности

На крыше исторического здания железнодорожного вокзала в подмосковном Голицыно ликвидировали нежелательную растительность. Ранее местные жители и активисты заметили, что на кровле памятника архитектуры выросло дерево, что вызвало обеспокоенность сохранностью объекта, сообщил REGIONS.

«В настоящее время кустарник на крыше вокзала в Голицино вырублен и утилизирован», — сообщили REGIONS в пресс-службе МЖД.

Вопрос сохранения здания находится на особом контроле надзорных органов. В марте 2025 года Басманный суд Москвы уже оштрафовал ОАО «РЖД» за ненадлежащее содержание исторического объекта. Само здание вокзала, строительство которого было приурочено к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года, в 2017 году было признано объектом культурного наследия. В 2023-м официально включено в единый государственный реестр памятников истории и культуры.

После вмешательства активистов и надзорных органов проблема была устранена. В настоящий момент кровля очищена от растительности, а состояние здания взято под усиленный контроль. РЖД, как собственник объекта, обязана обеспечивать его надлежащее содержание и сохранность в соответствии с требованиями законодательства об объектах культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Истринском лесничестве с начала 2026 года убрали более 550 аварийных деревьев.