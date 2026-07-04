Волочкову высмеяли за выступление в авторском шоу

50-летняя балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания. На этот раз поводом стало ее выступление в собственном авторском шоу, сообщает Teleprogramma.org. Отрывки из номера быстро разлетелись по социальным сетям и вызвали бурную реакцию пользователей. Вместо восхищения публика встретила танец балерины насмешками.

Интернет-пользователи обратили внимание на одышку Волочковой и ее хореографию, которую они сравнили с корпоративом в бухгалтерии.

«Я ожидал классический балет, а увидел офисный праздник», — написал один из комментаторов.

Интернет-комики подхватили тему и начали активно шутить над выступлением. Фрагменты шоу стали настоящим интернет-феноменом, породив волну мемов и ироничных постов.

Контраст между ожиданиями зрителей и тем, что они увидели на сцене, оказался слишком разительным. Многие помнят Волочкову как приму Большого театра, но сейчас ее номер вызвал скорее разочарование, чем восхищение.

Ранее сообщалось, что победитель реалити-шоу «Свадьбы вслепую» с Анастасией Волочковой оказался недоволен съемками.