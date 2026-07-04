Женатого научпоп-блогера Яна Топлеса застали за поцелуем с другой

Популярный научпоп-блогер Ян Топлес (настоящее имя — Ян Лапотков), состоящий в браке, поцеловался с другой девушкой в одном из ночных клубов Петербурга, сообщает StarHit. Видеоролик с этим моментом моментально завирусился в Сети и вызвал много негатива.

Сам Топлес не стал отпираться и признался, что на видео действительно запечатлен он. Свое поведение блогер объяснил просто: он выпил 15 бутылок пива и начал «раздавать веселье и любовь всем подряд».

Фанаты предположили, что за этим стоят проблемы в отношениях с женой, но Ян заявил, что любит жену Екатерину, с которой выстроил крепкий союз.

«Катя мне пишет: „Смотри, что мне подписчики скинули“. Мне аж жестко стало стыдно. Мы обсуждаем с ней это, приходим к пониманию. Мы 8 лет вместе, у нас очень много чего происходило в жизни, у нас крепкий брак», — заявил блогер.

Он также попросил прощения у девушки, с которой целовался. О реакции самой Кати неизвестно, так как она больше недели находится в путешествии на Эльбрус.

Однако на этом скандал не закончился. Чуть позже в Сети появилось еще одно видео, где мужчина, похожий на блогера, целует другую девушку. Топлес пока ничего не сказал об этом ролике.

Ранее модель Екатерина Лукьянова заявила, что беременна от певца Ираклия Пирцхалавы.