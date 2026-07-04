Жительница Ярославской области Анна вместе с супругом и двумя дочерьми 13 и 9 лет приехала в Москву на отдых в конце июня. Вечером 1 июля после прогулки по столице семья спустилась в метро. В переходе между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды» женщина заметила уличных артистов и решила записать их выступление. В этот момент в объектив попала девушка, проходившая мимо в компании темнокожих молодых людей. Это и стало причиной конфликта, который привел к травмированию пенсионера, сообщил ИА Регнум.

По данным издания, один из мужчин заметил, что его спутница оказалась в кадре, и отреагировал крайне агрессивно. Он начал кричать на Анну, требовал немедленно стереть запись, оскорблял женщину, перешел на нецензурную брань и приблизился вплотную. Муж Анны попытался защитить супругу и отстранил агрессора, но конфликт не утихал. Вмешался проходивший мимо пожилой мужчина. Увидев, что иностранец угрожает женщине с детьми, он сделал ему замечание.

«В тот вечер мы с семьей шли по переходу между станциями. Я услышала красивую музыку, увидела исполнителя. Я всегда снимаю на видео такие уличные концерты, для меня это память об отпуске. Пока я снимала музыкантов, мимо нас, прямо перед камерой прошла группа афроамериканцев, где-то пять-шесть человек, мужчины и девушки. Один из них заметил, что ко мне в кадр попала его подружка. Иностранец подбежал ко мне и сразу начал кричать, махал руками и требовал, чтобы я удалила видео, кричал, какое я имею право снимать на видео его подругу без разрешения. Мы с мужем опешили от такой агрессии, даже не успели среагировать, наши дочки очень испугались, вжались ближе к нам, младшая дочь начала плакать. Афроамериканец сразу перешел на маты, стал оскорблять меня, кричал нецензурно по-русски, потом перешел на английский язык. Он назвал меня тупой, послал матом на английском языке, я ответила ему тем же на английском. Его это еще больше разозлило, он подошел вплотную, и было ощущение, что вот-вот накинется на меня с кулаками. Его приятели и девушки также включились в спор, тоже ругались на нас», — поделилась Анна.

По информации издания, разъяренный мужчина толкнул пенсионера с такой силой, что тот упал и сломал руку. По словам Анны, кисть пострадавшего выгнулась и повисла в неестественном положении. Женщина незамедлительно вызвала скорую помощь и обратилась к сотрудникам метро. Вместе с мужем она помогла пенсионеру добраться до выхода, где его передали медикам. Врачи сразу забрали пострадавшего в больницу.

«Когда муж вмешался и отстранил от меня этого иностранца, к нам подошел дедушка. Он проходил мимо, заметил конфликт и был очень возмущен поведением афроамериканцев. Пожилой мужчина сделал им замечание и стал отчитывать, говорил, что в России не принято нападать на прохожих, тем более на женщин с детьми, что нельзя вот так подходить, кричать и угрожать любому, кто тебе не понравится», — отметила женщина.

По информации издания, иностранцы, напротив, сразу после случившегося покинули место происшествия. Анна подала заявление в полицию 2 июля. В настоящий момент сотрудники ГУ МВД России по Москве проводят проверку, разыскивают нападавших и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Семья надеется, что виновные будут привлечены к ответственности.

«Мы ужасно возмущены поведением этих молодых людей! Мало того, что они пристали к нам, когда мы шли по метро с детьми, так они еще и причинили травму пожилому мужчине, который по доброте душевной пытался за нас заступиться. Мы с семьей очень переживаем за здоровье дедушки Арсена. В суматохе мы даже не записали его номер телефона. Весь путь до машины скорой помощи пожилой мужчина только стонал и жаловался на сильную боль. Очень надеемся, что врачи оказали ему помощь!» — добавила Анна.

Ранее сообщалось, что поляк устроил скандал в Турции, когда его перепутали с русским.