Досье от пристава: высокопоставленный чиновник ФССП задержан ФСБ за продажу информации бандитам
ФСБ задержала начальника отдела ФССП в Челябинске по подозрению во взятке
В Челябинской области произошло громкое задержание высокопоставленного сотрудника правоохранительной системы. Как сообщает агентство «Доступ», оперативники ФСБ задержали начальника отдела по работе с юридическими лицами Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по региону Виталия Рогозина.
По информации издания, Рогозина подозревают в совершении коррупционного преступления. Согласно данным следствия, должностное лицо получало денежное вознаграждение от представителей криминальных структур. В обмен на взятки он, используя служебное положение, якобы проверял граждан по закрытым ведомственным базам данных и передавал полученные сведения организованной преступности. На данный момент по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Для сбора доказательств сотрудники правоохранительных органов провели обыски как по месту жительства задержанного, так и в его служебном кабинете.