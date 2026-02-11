Досье от пристава: высокопоставленный чиновник ФССП задержан ФСБ за продажу информации бандитам

По информации издания, Рогозина подозревают в совершении коррупционного преступления. Согласно данным следствия, должностное лицо получало денежное вознаграждение от представителей криминальных структур. В обмен на взятки он, используя служебное положение, якобы проверял граждан по закрытым ведомственным базам данных и передавал полученные сведения организованной преступности. На данный момент по данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки. Для сбора доказательств сотрудники правоохранительных органов провели обыски как по месту жительства задержанного, так и в его служебном кабинете.