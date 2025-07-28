Доставку ядерного оружия США в Британию назвали сигналом для России

Соединенные Штаты подали России сигнал о готовности резко обострить отношения тем, что крайне демонстративно перебросили свое ядерное оружие на британскую территорию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщило издание, американский военно-транспортный самолет выполнил рейс 16 июля, доставив ядерные вооружения из Нью-Мексико на британскую авиабазу Лейкенхит. При этом самолет летел с включенным транспондером, показывая всем заинтересованным сторонам свой маршрут. Предполагается, что он доставил новейшие термоядерные бомбы B61-12. Это оружие с регулируемой мощностью от 0,3 до 50 килотонн, предназначенное для высокоточных ударов. Получается, что тем самым США вернули в Великобританию свое ядерное оружие.

«Это авансовый платеж, который позволит НАТО продолжить работу по усилению сдерживающей стратегии», — указало издание.

По мнению экспертов, такой шаг вписывается в текущую риторику Трампа, когда он выражает разочарование действиями России и Путина. Все это может говорить о поданном сигнале, что Америка не собирается сокращать свой ядерный арсенал в Европе.

Ранее Дональд Трамп заявил, что не хочет называть ложью слова Владимира Путина о ситуации в Украине, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах. Он признал, что их недавний телефонный разговор не принес ожидаемых результатов, Трамп подчеркнул, что диалог был конструктивным, и на некоторых этапах даже обсуждалось возможное перемирие.