Доверие обернулось кражей: как чиновник, оформлявший выплаты бойцам СВО, присвоил 1,6 млн рублей

Старооскольский городской суд вынес приговор бывшему муниципальному служащему, обвиненному в хищении денег у участников специальной военной операции. Как сообщили в прокуратуре Белгородской области, Константин Казакевич приговорен к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Как установило следствие, в апреле 2024 года Казакевич, будучи членом рабочей группы по отбору контрактников, помогал семерым бойцам открывать банковские счета для получения выплат. Используя служебное положение, он завладел их картами и данными доступа, после чего похитил с этих счетов в общей сложности более 1,6 миллиона рублей. Бывший чиновник полностью признал вину по статье о краже в крупном размере.