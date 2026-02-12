Доверие, обернувшееся трагедией: на Камчатке арестован дворник, обвиняемый в насилии над детьми

По данным следствия, мужчина, работавший дворником в одной из школ Елизовского района, заманил на принадлежащую ему территорию двух подростков 13 лет. В отношении детей были совершены действия, квалифицированные по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшим, не достигшим четырнадцатилетнего возраста. В следственные органы поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения в СИЗО. Суд, изучив материалы дела, удовлетворил его — фигурант арестован на два месяца, на время предварительного следствия. В региональных пабликах сообщается, что дети росли в условиях недостаточного родительского контроля и часто находились без присмотра взрослых, чем и воспользовался обвиняемый. Официальных комментариев от краевого управления Следственного комитета на данный момент не поступало, состояние потерпевших и информация об оказанной им помощи не раскрываются. В случае доказательства вины мужчине грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.