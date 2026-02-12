Доверие за 25 миллионов: помощник по хозяйству обчистил гаража пенсионера, отключив камеры и купив точную копию сейфа

В Краснодаре перед судом предстанет 61-летний местный житель, обвиняемый в дерзкой краже у своего пожилого приятеля. Злоумышленник похитил сейф, в котором пенсионер хранил многомиллионные сбережения, подменив его на точно такую же пустую металлическую коробку.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчина помогал 74-летнему потерпевшему ухаживать за домом и приусадебным участком. В ходе общения он выяснил, что хозяин хранит в гараже сейф с крупной суммой денег. Тогда обвиняемый разработал хитроумный план: приобрел идентичный сейф и, выбрав момент, когда пенсионера не было дома, отключил камеры видеонаблюдения и произвел подмену. Оригинальное хранилище со средствами он забрал себе.

В сейфе находилось более 5 миллионов рублей и свыше $250 тысяч. Общая сумма ущерба превысила 25 миллионов рублей.

В ходе обыска у фигуранта оперативники изъяли не только похищенные деньги, но и арсенал: пистолет Макарова, переделанный из газового для стрельбы боевыми патронами, а также более 120 патронов различного калибра. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о краже в особо крупном размере и незаконном обороте оружия. Материалы уже направлены в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.