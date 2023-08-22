Дожди и до плюс 22 градусов ожидаются в Московском регионе во вторник

Температура воздуха в Подмосковье составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет переменных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, когда в Московский регион вернется теплая погода.