Дожди и до плюс 22 градусов ожидаются в Московском регионе во вторник
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Во вторник, 22 августа, в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди.
Температура воздуха в Подмосковье составит от семнадцати до двадцати двух градусов тепла, в Москве — от восемнадцати до двадцати градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет переменных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, когда в Московский регион вернется теплая погода.