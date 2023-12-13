Драка в одном из торговых центров Подмосковья закончилась поножовщиной

В одном из торговых центров подмосковного Пушкино произошла драка. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Полицейские незамедлительно прибыли на место. Было установлено, что между тремя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них ударил оппонентов ножом. Пострадавших госпитализировали.

Правонарушителя задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали местного жителя, который прострелил соседу по таунхаусу обе ноги из-за того, что его дети мешали спать.