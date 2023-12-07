Житель Подмосковья прострелил ноги соседу из-за того, что его семья мешала спать

Житель Подмосковья прострелил соседу обе ноги из-за того, что его семья за стенкой мешала спать. Об этом сообщил «Московский комсомолец» .

Инцидент произошел в коттеджном поселке под Химками. Стороны конфликта — арендаторы одного таунхауса. Ссора возникла, когда один мужчина пришел к другому, чтобы сообщить, что его сын ночью слишком шумно играет в компьютерные игры.

Между мамами семейств возникла драка. Решив постоять за свою супругу, 50-летний мужчина достал травматический пистолет и прострелил ноги 44-летнему соседу. Пострадавшего госпитализировали.

Стрелка задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Химках подростки расстреляли охранников торгового центра из-за замечания.