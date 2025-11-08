Дрон атаковал торгпредство РФ в Стокгольме: вандалы не прекращают нападения

Неизвестные вновь атаковали торговое представительство России в Стокгольме, сбросив с дрона пакет с красной краской на здание дипломатической миссии. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Швеции.

Отмечается, что инцидент стал уже более двадцатым по счету с марта 2024 года, что указывается на систематический характер провокаций. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что подобные действия создают угрозу не только сотрудникам дипмиссии, но и случайным прохожим, и призывала шведские власти обеспечить надлежащую защиту объектов.

«Несмотря на обещания шведских властей, инциденты продолжаются», — подчеркнула Захарова.

Российская сторона неоднократно направляла официальные обращения в полицию и МИД Швеции с требованием выполнить обязательства по Венской конвенции 1961 года о защите неприкосновенности дипломатических представительств. В дипмиссии связали учащение атак с моментом вступления Швеции в НАТО, подчеркнув, что вандальные акции продолжаются уже более года без адекватного реагирования правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что посольство РФ вручило Италии ноту протеста из-за антироссийской кампании.