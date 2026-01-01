Дрон, летевший в сторону столицы, был уничтожен силами ПВО

Ночью 1 января в небе над Москвой силами ПВО Минобороны был сбит вражеский БПЛА. Об этом сообщает в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Как сообщил мэр города, все цели были уничтожены и на место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - сообщил мэр города Москвы.

Таким образом, за сутки 1 января силами ПВО было ликвидировано два БПЛА.

Ранее сообщалось, что ПВО Минобороны ликвидировала БПЛА над Москвой.