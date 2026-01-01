ПВО Минобороны ликвидировала БПЛА над Москвой

Ночью 1 января силами ПВО в небе над Москвой был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как сообщил глава города, все цели были уничтожены, а на место упавших обломков выехали экстренные службы.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - об этом написал мэр города Москвы.

Таким образом, за сутки 1 января силами ПВО был сбит один БПЛА.

Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.