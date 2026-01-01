ПВО Минобороны ликвидировала БПЛА над Москвой
Собянин: беспилотный аппарат уничтожен на подлете к столице
Ночью 1 января силами ПВО в небе над Москвой был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Как сообщил глава города, все цели были уничтожены, а на место упавших обломков выехали экстренные службы.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - об этом написал мэр города Москвы.
Таким образом, за сутки 1 января силами ПВО был сбит один БПЛА.
Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы.