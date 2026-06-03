«Дрон-невидимка над Невой». В Санкт-Петербурге объявлена угроза беспилотников

На территории Санкт-Петербурга объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом со ссылкой на РСЧС сообщает РИА Новости .

Жителей предупреждают о том, что в связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета.

В уведомлении также подтверждается, что угроза беспилотных летательных аппаратов официально объявлена в городе.

Напомним, в ночь на 6 мая в аэропорту Пулково совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер, который направлялся из Чунцина в Москву. Причиной изменения маршрута стала потенциальная опасность удара беспилотного летательного аппарата.

Ранее сообщалось о том, что ПВО сбила три БПЛА над Ленинградской областью.