«Дрон-невидимка над Невой». В Санкт-Петербурге объявлена угроза беспилотников
В Санкт-Петербурге объявлена угроза атак беспилотников
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
На территории Санкт-Петербурга объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом со ссылкой на РСЧС сообщает РИА Новости.
Жителей предупреждают о том, что в связи с этим возможны перебои в работе мобильного интернета.
В уведомлении также подтверждается, что угроза беспилотных летательных аппаратов официально объявлена в городе.
Напомним, в ночь на 6 мая в аэропорту Пулково совершил вынужденную посадку пассажирский лайнер, который направлялся из Чунцина в Москву. Причиной изменения маршрута стала потенциальная опасность удара беспилотного летательного аппарата.
Ранее сообщалось о том, что ПВО сбила три БПЛА над Ленинградской областью.