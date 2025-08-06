Дрон, осколочные ранения, госпитализация: раскрыты детали атаки дрона ВСУ на Курскую область
31-летний курянин стал мишенью дрона
Фото: [pxhere.com]
31-летний житель Курской области пострадал в результате атаки украинского дрона в Рыльском районе. Он получил осколочное ранение затылочной области головы, задней поверхности грудной клетки, бёдер. Пострадавшего госпитализировали.
О ЧП в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Он добавил, что будет проходить лечение в Курской областной больнице.
Хинштейн пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и призвал жителей региона быть крайне бдительными.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ больше года доказывают мощь в Курской и Белгородской областях.