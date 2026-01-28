Дрон упал у школы: в Севастополе обломки беспилотника ранили рабочего и повредили дома

В Севастополе в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника пострадал рабочий. Инцидент произошел рядом с образовательным центром имени В. Д. Ревякина, о чем в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам главы города, фрагменты дрона упали на прилегающую к учебному заведению территорию во время отражения атаки. На этот момент все учащиеся, по его данным, уже находились в укрытии, поэтому не пострадали. Ранение в ногу получил рабочий, который в момент происшествия находился на улице. Сам образовательный центр повреждений не получил.

Развожаев также сообщил, что за ночь и утро силы противовоздушной обороны и Черноморский флот отразили две атаки, в ходе которых было уничтожено в общей сложности 10 беспилотников.

Последствия в разных районах города

Падение обломков беспилотников привело к повреждениям в ряде районов Севастополя:

· В районе Фиолента осколки повредили крышу и забор частного дома. · В Юхариной балке фрагмент пробил кровлю жилого здания. · На проспекте Героев Сталинграда осколок разбил стекло на балконе одной из квартир. В других частях города были обнаружены обломки двигателей и корпусов дронов.