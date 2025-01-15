Дрон ВСУ угодил в нефтебазу под Воронежем, начался пожар

В результате падения украинского БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Воронежской области, сообщил в своем Телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Со слов губернатора, на месте сейчас работают пожарные, пытаясь локализовать пламя. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Воронежской области сохраняется опасность атаки вражеских БПЛА. В регионе объявлена воздушная тревога, добавил Голубев.

Ранее губернатор Никитин сообщил, что новгородский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО более чем на $300 млн.