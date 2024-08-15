Россиянин, друживший с детства с украинским офицером Эмилем Ишкуловым, был шокирован новостью о том, что его приятель принял участие в нападении на Курскую область.

Ранее появились сообщения, что в атаке на Курскую область принял участие некий офицер ВСУ Эмиль Ишкулов. Он стал представителем командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии. Против него возбуждено уголовное дело со стороны российских правоохранителей. Они обвиняют его в совершении теракта, покушении на убийство и в убийстве. Это привело в шок гражданина РФ, который знает Ишкулова с детства.

«Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию, что было», - указал он.

Россиянин отметил, что когда-то относился к Ишкулову как к старшему брату и не понимает, что произошло с его старым знакомым. Данная метаморфоза стала для него полной неожиданностью.

Ранее политолог Шатров высказал мнение, что атака на Курскую область вызвана желанием спровоцировать Россию на удар по правительственным зданиям в Киеве. По его мнению, Украина хочет получить очень жесткий ответ, чтобы обвинить Москву в агрессии.