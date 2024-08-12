По информации одного из британских СМИ, власти киевского режима ожидают агрессивных ответных действий Москвы на атаки украинской армии в Курской области, включая массированные удары по правительственным зданиям в Киеве. Политолог Игорь Шатров дал оценку данной ситуации. Об этом сообщило радио Sputnik.

По его словам, просроченный украинский президент полагает, что чем серьезнее будет ответ, тем больше помощи он получит. Это является причиной провокаций Киева в отношении России. Кроме того, Зеленский торопится, поскольку скоро состоятся выборы в США,и ситуация непредсказуема.

Эксперт добавил, что киевскому режиму была бывесьмавыгоднатакаяпровокация.Он ожидает разрушений правительственных объектов в украинской столице, в таком случае он станет чувствовать себя победителем.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков назвал две цели вторжения украинской армии в Курскую область.