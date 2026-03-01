Дубай во тьме: мегаполис опустел после ночных ракетных атак

Дубай, известный своими небоскрёбами и круглосуточной туристической жизнью, второй день подряд живёт в осадном положении. После серии ночных атак со стороны Ирана курортная столица ОАЭ погрузилась в непривычную тишину. По данным Telegram-каналов и многочисленных очевидцев, в городе закрыты пляжи, включая знаменитую Пальму Джумейра, туристы не рискуют выходить даже к бассейнам на территории отелей.

Российские путешественники, находящиеся в Дубае, рассказывают, что мегаполис словно вымер. Дороги пусты, на улицах практически нет людей. Все либо отсиживаются в номерах, либо спустились в убежища. Около получаса назад в городе прогремела новая серия взрывов — очевидцы насчитали около десяти громких хлопков .

В пресс-службе правительства Дубая подтвердили, что в результате ночных атак пострадали четыре сотрудника международного аэропорта . В здании аэровокзала выбиты стёкла, повреждены панели, пассажиров срочно эвакуировали. Также зафиксировано возгорание в порту Джебель Али, который используется, в том числе, военными силами США. Пожар возник из-за падения обломков сбитых беспилотников . Осколки повредили и фасад знаменитого отеля Бурдж-аль-Араб .

По данным Минобороны ОАЭ, за ночь силы ПВО перехватили 137 баллистических ракет и 209 дронов, запущенных с иранской территории. Часть обломков упала в море, некоторые вызвали незначительные повреждения на земле . Школы в Дубае и Абу-Даби переведены на дистанционное обучение до четверга .

Напомним, обострение конфликта произошло 28 февраля после масштабных ударов США и Израиля по Ирану. Тегеран объявил о намерении атаковать американские базы в регионе и нанёс серию ракетных и беспилотных ударов по объектам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Израиле .