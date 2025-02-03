Дуда спрогнозировал рост преступных групп после окончания конфликта на Украине

После окончания конфликта на Украине может значительно увеличиться количество организованных преступных групп, обладающих огнестрельным оружием. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Financial Times.

Он подчеркнул, что у многих украинских военных могут возникнуть психические проблемы, а в сочетании с бесконтрольным доступом к оружию это может привести к росту преступной активности.

Дуда также высказал сомнения по поводу способности Украины самостоятельно решить эту проблему. По его мнению, для обеспечения своей безопасности Киеву потребуется «массированная поддержка».

Ранее Дуда заявил о необходимости участия Варшавы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.