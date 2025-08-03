Два беспилотника сбили над Брянской областью

Вооруженные силы Украины снова атаковали Брянскую область. В ночь на 3 августа ПВО сбили в небе над регионом два БПЛА.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы Брянской области, пострадавших и разрушений нет.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Напомним, вечером 2 августа с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные силы ПВО сбили над территорией РФ 41 вражеский дрон.

БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, а также над Черным морем, сообщило Министерство обороны РФ.

Ранее политолог Марков заявил о подготовке ВСУ для вторжения в Брянскую область.