Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Брянскую область

Отечественные системы ПВО успешно сбили вражескую технику, которая посягала на Климовский район.

В МО России сообщили, что беспилотники сбили над Брянской областью в 17:00 по московскому времени, 8 января. Губернатор региона Александр Богомаз также подтвердил, что летательные аппараты были ликвидированы над территорией, пишет РИА Новости.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил глава Брянской области.

На месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы. По уточненным данным, два беспилотника ВСУ были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в Америке заявили о превосходстве российской армии на СВО.