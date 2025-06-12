Два человека чудом выжили после авиакатастрофы в Индии

В Индии обнаружены два выживших после крушения пассажирского самолета в штате Гуджарат. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на комиссара полиции Ахмедабада Гьянендру Сингха Малика.

По заявлению правоохранителя, одного пострадавшего нашли в салоне воздушного судна (кресло 11A), второго — в местной больнице, куда он был доставлен ранее. Это пока единственные выжившие в авиакатастрофе, произошедшей 12 июня.

Трагедия произошла вблизи аэропорта города Ахмедабад. По словам Малика, количество жертв может стать больше, так как завалы на месте падения еще разбирают. Самолет упал на жилой район, что значительно усложняет спасательную операцию.

Все работы экстренных служб продолжаются в экстренном режиме. На место происшествия прибыли дополнительные бригады медиков и специалистов по ЧС.

Ранее сообщалось, что все пассажиры самолета, рухнувшего в Индии после взлета, могли погибнуть. Это 242 человека. Однако все данные предварительные.