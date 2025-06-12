При крушении Boeing 787 в Индии погибли все пассажиры и экипаж

Более 240 человек на борту пассажирского самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India погибли при крушении. Об этом сообщает Indian Express со ссылкой на местную полицию.

Катастрофа произошла через несколько секунд после взлета из международного аэропорта имени Сардара Валлабхай Пателя в Ахмедабаде.

По данным сервиса Flightradar24, рейс AI171 направлялся в Лондон. На опубликованных в соцсетях кадрах виден густой черный дым на месте падения. Очевидцы сообщают, что самолет летел на опасно низкой высоте перед крушением.

Спасательные службы оперативно прибыли на место трагедии. Медики и специалисты по ЧС пытаются работать в условиях сильного пожара. В российском МИД заявили, что дипломаты выясняют, находились ли на борту граждане РФ.

Тем временем Indian Express выяснил: выживших нет. Все 242 пассажира и члены экипажа погибли.

Ранее в Сети публиковали видео с места жуткой авиакатастрофы в Индии.