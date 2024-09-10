Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском
Фото: [медиасток.рф]
Двое пострадавших после атаки беспилотника в Раменском остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводит РИАМО.
Всего пострадали двенадцать человек, шестеро — госпитализированы, одна женщина скончалась.
Из-за атаки беспилотника частично повреждены два дома — один на Высоковольтной улице, второй — на Спортивном проезде.
Жильцов пострадавших квартир отвезли в пункт временного размещения, где сегодня их навестил губернатор.