Два человека погибли и четверо получили ранения из-за взрыва газа в Астрахани

Инцидент произошел на улице Нахимова, которая расположена в Советском районе города. О нем сообщило ТАСС со ссылкой на представителя одной из экстренных служб.

«На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь», - заявили журналистам.

Сразу после хлопка в пятиэтажке занялись огнем четыре квартиры. Пожару сразу же была присвоена повышенная сложность. На его ликвидацию были направлены 8 единиц техники и 23 человека личного состава. На данный момент возгорание уже локализовано.