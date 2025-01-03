Два человека погибли при падении одномоторного самолета в Калифорнии

Отмечается, что воздушное судно упало на крышу мебельной фабрики. Инцидент произошел около 14:00 по местному времени — всего через две минуты после вылета самолета из аэропорта Фуллертон.

В результате крушения погибли два человека. Еще 18 — получили различные травмы. На момент происшествия в производственном здании находились не менее 200 сотрудников.

Как пишет издание, самолет врезался в крышу здания, из-за чего возникло возгорание на складе со швейными машинами и текстильными изделиями. Отмечается, что пожарные службы быстро отреагировали на вызов и смогли локализовать огонь, предотвратив дальнейшее распространение.

На данный момент Федеральное управление гражданской авиации (FAA) смогло идентифицировать разбившийся самолет. Личности погибших пока не установлены.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводит расследование причин этой авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что пять аэропортов России сняли ограничения на полеты воздушных судов.