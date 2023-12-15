Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Солнечногорске
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Пожар в жилом доме в деревне Шахматово под Солнечногорском унес жизни двух человек. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Возгорание случилось накануне. Огонь распространился на площади восемьдесят квадратных метров. Жилая постройка целиком была охвачена пламенем.
К тушению пожара привлекали четырнадцать человек и пять единиц техники. На полную ликвидацию возгорания спасателям понадобилось более пяти часов.
Ранее крупный пожар произошел в производственном здании в подмосковном Пушкино.