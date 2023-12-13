Производственное здание загорелось в Подмосковье на площади 1,4 тысячи квадратных метров

В подмосковной деревне Петушки загорелось производственное здание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара составляет 1,4 тысячи квадратных метров, уточнили в ведомстве. На месте работают полсотни спасателей и шестнадцать единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

По информации ТАСС, сведения о возгорании в здании на Ельдигинском шоссе поступили спасателям сегодня в 09:40 утра. Группировка на тушении наращивается.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории хлопкопрядильной фабрики в подмосковной Ивантеевке.