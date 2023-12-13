Производственное здание загорелось в Подмосковье на площади 1,4 тысячи квадратных метров
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России]
В подмосковной деревне Петушки загорелось производственное здание. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Площадь пожара составляет 1,4 тысячи квадратных метров, уточнили в ведомстве. На месте работают полсотни спасателей и шестнадцать единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
По информации ТАСС, сведения о возгорании в здании на Ельдигинском шоссе поступили спасателям сегодня в 09:40 утра. Группировка на тушении наращивается.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории хлопкопрядильной фабрики в подмосковной Ивантеевке.