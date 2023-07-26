Два человека погибли в аварии под Иркутском по вине нетрезвого водителя тягача

Он сходу врезался в легковой автомобиль, который стоял перед запрещающим сигналом светофора. От этого машина вылетела на встречку и столкнулась с попутным транспортом.

ДТП произошло прошедшей ночью на автомобильной трассе Р-255 «Сибирь» неподалеку от кафе «Байкал», которое находится в Аларском районе. Тягач Sitrak при движении не сумел вовремя остановиться и врезался в машину Haval Jolion, стоявшую перед красным сигналом светофора. Та от сильного удара отлетела на полосу встречного движения, после чего на нее наехал грузовик с прицепом. Водитель легковушки при этом погиб, так же как и его 60-летняя пассажирка.