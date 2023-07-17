Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту

В Минздраве Краснодарского края сообщили о смерти двух человек в результате ЧП на Крымском мосту.

Пострадала несовершеннолетняя девочка, получившая черепно-мозговую травму средней тяжести, а ее родители погибли.

Для доставки девочки в медучреждение Краснодара была выделена санитарная авиация.

В понедельник утром стало известно о ЧП на Крымском мосту. Движение поездов и автотранспорта было прекращено. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение железнодорожного транспорта будет восстановлено к 9:00 по московскому времени.

В Крыму создан штаб для оказания необходимой помощи и консультаций туристам. В туристическом ведомстве республики попросили гостей не покидать гостиницы и санатории до дальнейшей информации.