Два человека погибли в результате ДТП в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде в результате дорожной аварии погибли два человека. Еще один гражданин получил травмы. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел на сорок девятом километре дороги «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец».

На участке на автомобиле Mitsubishi ехал гражданин 1965 года рождения. В какой-то момент он не справился с управлением и сбил припаркованное авто. После этого его машину отбросило на троих пешеходов, которые в этот момент стояли на обочине.

В результате аварии два человека от полученных травм скончались на месте. Еще одного человека госпитализировали.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.