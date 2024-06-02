Два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Коми

На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте в Республике Коми сегодня случился пожар в результате возгорания одного из резервуаров. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что на тушение пожара прибыли свыше 70 сотрудников МЧС и более 20 единиц техники. В результате ЧП погибли два специалиста подрядной организации, также один пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что пожар произошел в резервуаре РВС-10000. Причины возгорания выясняются.