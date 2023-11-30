Два человека погибли в результате стрельбы в Иерусалиме

Число жертв стрельбы в Иерусалиме возросло до двух человек, сообщило в четверг, 30 ноября, издание Jerusalem Post со ссылкой на информацию от экстренных служб.

Накануне стало известно, что недалеко от автобусной остановки в Иерусалиме началась стрельба. По данным израильских полицейских, двух человек, которые могли стрелять, ликвидировали.

Телеканал i24 информирует о том, что второй погибшей стала 73-летняя местная жительница. До этого появилась информация о смерти 24-летней девушки. Как отмечает источник, в результате стрельбы были ранены 9 человек.

Как подчеркивает издание Haaretz, ссылаясь на командующего полицией иерусалимского округа Дорона Тургемана, начавшие стрельбу лица были выходцами из Восточного Иерусалима. Там живет много арабского населения. По словам Тургемана, двое мужчин приехали на место преступления на машине. Там они начали стрелять из пистолета и винтовки M16 по мирным гражданам.

Продолжается противостояние между палестинской радикальной группировкой ХАМАС и Израилем, которое началось 7 октября. В секторе Газа ранее продлили перемирие и режим прекращения огня для эвакуации мирных граждан.