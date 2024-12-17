Два человека погибли в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

Два человека погибли в результате взрыва, произошедшего на Рязанском проспекте в Москве, сообщил Mash.

По информации источника, взрыв произошел рано утром во вторник, 17 декабря. Как отметили очевидцы, инцидент произошел в подъезде. Люди впоследствии на улице увидели два тела мужчин. От ударный волны у машины, припаркованной рядом, повыбивало окна.

Как пишет телеграм-канал, взрыв мог быть покушением, совершенным с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ). Отмечается, что погибшими, предположительно, являются российский военнослужащий и его помощник. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

По информации Baza, погибшим оказался генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник. Следственные органы выясняют эту информацию, а также устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что бывшего мужа Анны Седоковой обнаружили мертвым в центре Москвы. По предварительной информации, мужчина совершил суицид.