Два человека погибли в Запорожской области при обстреле со стороны ВСУ

Вечером 22 июня стало известно о гибели семьи из двух человек в Запорожской области в результате обстрела Токмакского района со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости .

Атака пришлась на село Таврия. По информации региональных спецслужб, один из снарядов угодил в частный дом, внутри которого проживала семья.

Отмечается, что еще один удар украинская армия нанесла по дороге в населенном пункте. В результате погиб один человек, также имеется пострадавший с тяжелыми ранениями. Он доставлен в больницу.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ровно в четыре утра 22 июня, в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной воны, ВСУ начали наступательные действия на одном из участков фронта.