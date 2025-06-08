Два человека получили ранения после падения дрона в Тульской области

В ночь на 7 июня ВСУ предприняли очередную атаку на Тульскую область. Д

Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налетов. Им удалось сбить несколько воздушных целей.

В результате ранения получили два человека. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожают.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он также пояснил, что пожар вспыхнул на заводе "Азот". В настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Миляев отметил, что лаборатории Роспотребнадзора и регионального учреждения "Природа" следят за состоянием окружающей среды. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области с помощью дронов.