L’Équipe поставила Сафонову «шестерку» за игру с «Ромой» в Лиге чемпионов
L’Équipe восхитилась игрой Сафонова с «Ромой»: «Его сэйв был равнозначен голу»
Фото: [ФК ПСЖ]
Авторитетная французская газета L’Équipe оценила игру голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в матче пятого тура общего этапа с «Ромой» (2:2). Российский вратарь получил одну из самых высоких оценок в своей команде — «шестерку».
Выше издание оценило игру только двух футболистов ПСЖ — Ильи Забарного, забившего первый гол парижан, и Ашрафа Хакими. Они получили по «семерке». «Шестерками» были отмечены, кроме Сафонова, Нуну Мендеш и Фабиан Руис. А наибольшей критике подвергся нападающий Ферран Торрес — у него только «тройка».
L’Équipe восхитилась важным спасением Сафонова на 51-й минуте.
«Его сэйв правой рукой после быстрого падения на газон был равнозначен забитому голу и пришелся на важный момент встречи», — отмечает издание.
При этом эксперты заметили не слишком надежную игру Сафонова при игре ногами.
После пяти туров ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. На первой строчке расположился «Реал» (15), выигравший все пять матчей.