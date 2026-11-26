Авторитетная французская газета L’Équipe оценила игру голкипера ПСЖ Матвея Сафонова в матче пятого тура общего этапа с «Ромой» (2:2). Российский вратарь получил одну из самых высоких оценок в своей команде — «шестерку».

Выше издание оценило игру только двух футболистов ПСЖ — Ильи Забарного, забившего первый гол парижан, и Ашрафа Хакими. Они получили по «семерке». «Шестерками» были отмечены, кроме Сафонова, Нуну Мендеш и Фабиан Руис. А наибольшей критике подвергся нападающий Ферран Торрес — у него только «тройка».

L’Équipe восхитилась важным спасением Сафонова на 51-й минуте.

«Его сэйв правой рукой после быстрого падения на газон был равнозначен забитому голу и пришелся на важный момент встречи», — отмечает издание.

При этом эксперты заметили не слишком надежную игру Сафонова при игре ногами.

После пяти туров ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 13 очков. На первой строчке расположился «Реал» (15), выигравший все пять матчей.