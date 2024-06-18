Два человека получили травмы в результате хлопка газа в подвале дома в Лобне

Двое мужчин получили травмы в результате хлопка газовоздушной смеси, который произошел в подвале одного из жилых домов в Лобне. По данному факту началась проверка, сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел во вторник в подвале дома на Деповской улице. Как отметили в ГСУ СКР по региону, двое слесарей УК меняли в подвале водопроводные трубы. Во время сварочных работ произошел хлопок газового баллона.

В результате случившегося рабочие получили ожоги. Их доставили в медучреждение.

В ходе проверки дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности.