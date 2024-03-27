Два человека пострадали при столкновении фуры и семи легковушек в Подмосковье
Фото: [Управление МВД России по Московской области]
Массовая авария произошла на трассе «Крым» в Подмосковье. Там столкнулись грузовик и семь легковых автомобилей.
ДТП случилось накануне поздно вечером на двадцать восьмом километре автодороги, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, им была оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье разыскивают водителя, который совершил наезд на детскую коляску в Люберцах и скрылся с места ДТП.