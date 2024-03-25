В Подмосковье разыскивают водителя, который совершил наезд на детскую коляску

В Люберцах ищут водителя, который совершил наезд на детскую коляску и скрылся с места ДТП.

Все произошло в деревне Марусино на Заречной улице у дома под номером 12, сообщил отдел Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое»

Известно, что водитель ехал по внутридворовой территории. Коляску он задел при движении задним ходом. Автомобиль, в котором находился нарушитель, пока не установлен.

По факту случившегося начата проверка. Очевидцев происшествия просят сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8-495-501-13-49 и 8-495-501-25-83.

Ранее сообщалось, что на Егорьевском шоссе в Московской области столкнулись фура и легковая машина.