Два человека пострадали при столкновении грузовиков и легковушки в Подмосковье

В подмосковных Луховицах произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки, пострадали два человека, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Авария случилась накануне вечером на федеральной трассе «Урал». Столкнувшиеся транспортные средства ехали в попутном направлении.

На место оперативно прибыли работники 229-й пожарно-спасательной части. Они отключили аккумуляторы автомобилей и помогли пострадавшим — 43-летнему водителю грузовика и женщине, которая находилась за рулем легковушки.

Затем работники «Мособлпожспаса» очистили проезжую часть от горюче-смазочных материалов, чтобы восстановить движение в сторону столицы.

Пострадавших доставили в больницу.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь мужчине, на которого обрушилась крыша гаража.