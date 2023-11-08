Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Мытищах
Фото: [пресс-служба ГУ МВД России по МО]
В подмосковных Мытищах произошла авария с участием маршрутного такси и большегруза, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Авария случилась на первом километре Волковского шоссе. Транспортные средства, ехавшие в попутном направлении, столкнулись.
По данным ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека — пассажиры маршрутки. Их доставили в больницу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в массовом ДТП в Кашире погиб один человек, еще семь получили различные травмы.