Два человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком в Мытищах

В подмосковных Мытищах произошла авария с участием маршрутного такси и большегруза, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Авария случилась на первом километре Волковского шоссе. Транспортные средства, ехавшие в попутном направлении, столкнулись.

По данным ведомства, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека — пассажиры маршрутки. Их доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в массовом ДТП в Кашире погиб один человек, еще семь получили различные травмы.