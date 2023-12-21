Два человека пострадали в лобовом ДТП с иномаркой и автокраном в Клину

Работники 313-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» оказали помощь двум пострадавшим в результате ДТП в Клину, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла сегодня в районе деревни Шипулино. Иномарку занесло на встречную полосу, где она столкнулась с автокраном. От удара легковушку смяло, водитель и пассажир оказались заблокированы в салоне.

Как рассказал замначальника части Юрий Терентьев, пострадавшие — 70-летний мужчина и 67-летняя женщина. Их деблокировали из искореженного автомобиля, зафиксировали на жестких носилках и транспортировали в машину скорой помощи.

«С подозрением на многочисленные переломы конечностей пациентов экстренно доставили в больницу. Водителю автокрана медицинская помощь не потребовалась», — уточнил Терентьев.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь пострадавшим при столкновении двух иномарок под Наро-Фоминском.