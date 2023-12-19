Подмосковные спасатели помогли двум водителям, выжившим при лобовом столкновении иномарок

Работники 239-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» вытащили из разбитых в результате ДТП иномарок двух мужчин, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла накануне на автодороге в поселке Пионерский под Наро-Фоминском. Там случилось лобовое столкновение двух легковушек. Пострадавшие — водители автомобилей.

Как рассказал начальник части Иван Островский, от сильного удара у обеих машин смяло часть кузова. Водители оказались зажаты внутри передними панелями приборов.

Спасатели оперативно прибыли на место и деблокировали пострадавших. Затем бригада скорой помощи доставила мужчин в больницу.

Ранее работники «Мособлпожспаса» помогли пенсионеру, автомобиль которого протаранил грузовой поезд.