Два человека пострадали в результате подрыва СВУ на трассе в Брянской области

Глава Брянской области Александр Богомаз проинформировал о подрыве гражданского автомобиля на трассе Суземка — Страчово в результате срабатывания взрывного устройства, активированного дистанционно. Два человека, гражданские лица, получили ранения разной степени тяжести от осколков.

По информации губернатора, пострадавшие — мужчина и женщина — были срочно госпитализированы, медики оказывают им всю требуемую помощь.

Богомаз выразил надежду на быстрое выздоровление раненых и обратился к жителям региона с призывом быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

«Уважаемые жители, вновь призываю вас к осторожности! Враг беспощаден и подло атакует наше приграничье», — сообщил Богомаз.

Ранее власти Ростовской области сообщили о предотвращении атаки БПЛА в Каменске.